Spartaan Van Crooij evenaart 40 jaar oud eredivisierecord met goal na 8 seconden tegen AZ

Koos Waslander was ruim veertig jaar alleen in het bezit van het record van het snelste doelpunt ooit gemaakt in de eredivisie. Als speler van NAC Breda scoorde hij op 20 maart 1982 acht seconden na de aftrap van zijn medespeler Ton Lokhoff in de wedstrijd tegen PEC Zwolle ‘82. ‘Rooie Koos’ zette zo laatste man Rinus Israël en doelman Bert van Geffen van de Zwollenaren te kijk.



Vandaag evenaarde Vito van Crooij dit record door na een pass van Younes Namli de AZ-verdediger Bruno Martins Indi en keeper Hobie Verhulst te kijk te zetten. Na acht tellen rolde de bal al over de doellijn. Van Crooij ging direct uit zijn dak, maar het feestje leek van korte duur toen de grensrechter zijn vlag omhoog stak. Dat bleek echter niet de juiste beslissing, want de goal werd na raadpleging van de VAR goedgekeurd.