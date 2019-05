Spee verslaat De Waard en is nieuwe voorzitter KNVB

Just Spee is de nieuwe voorzitter van de KNVB. Vanavond werd hij met een grote meerderheid gekozen door zestig bondsafgevaardigden als opvolger van Michael van Praag. Hij won daarmee van zijn enige opponent, Telstarvoorzitter Pieter de Waard.

Door Nik Kok



Echt spannend was het niet op de campus van de KNVB niet. Van tevoren leek al vast te staan dat Spee de meeste stemmen achter zich had geschaard. En dus niet De Waard die met zijn campagne de afgelopen maanden behoorlijk wat aandacht trok en vanavond ten overstaan van bijna alle belangrijke clubbestuurders van Nederland maar weer eens een charmant betoog hield over hoe hij de bond in de toekomst had willen besturen. ‘Net als Sarina, de Oranje Leeuwinnen laat voetballen. Naar voren met splijtende passes.”

Lees ook Bondsbestuur draagt Spee voor als opvolger Van Praag bij KNVB Lees meer

Maar Endemoltopman Just Spee (54) zal de KNVB de komende jaren vertegenwoordigen en is daarmee de opvolger van Michael van Praag die in december stopt omdat hij de maximale zittingstermijn heeft bereikt. Van Praag zal zijn opvolger de komende tijd inwerken. De huidige voorzitter blijft nog wel actief binnen de UEFA. De keuze voor Spee is in elk geval wel een breuk met het verleden waar met Jeu Sprengers en Van Praag de afgelopen 25 jaar slechts twee mannen aan het roer stonden die toch wel tot de incrowd van het Nederlandse voetbal behoren.

Spee is dat niet. Hij is wel een ervaren bestuurder in het bedrijfsleven die soms zijdelings betrokken was in de voetbalwereld. Spee was als lid van de raad van commissarissen van de Eredivisie Media en Marketing betrokken bij exploitatie van de commerciële rechten van de eredivisieclubs. In de media –en entertainmentwereld werkt hij als directeur bij Endemol en Stage entertainment. Spee voetbalde zelf op amateurniveau bij Koninklijke HFC in Haarlem waar hij vandaan komt. Hij was er ook penningmeester. ,,Ik wil een verbinder zijn. De wereld is aan het veranderen en de KNVB moet daarin mee. Denk alleen al aan de nieuwe media waar ik met mijn achtergrond al de nodige ervaring mee heb natuurlijk.”

Speerpunt

Dat De Waard verloor vond hij volgens eigen zeggen overigens helemaal niet zo erg. ,,Als voorzitter van Telstar kan ik goed omgaan met winst en verlies.” Hij zag de bui al hangen toen de selectiecommissie waar onder andere Arie van Eijden (ex-Ajax), Peter Fossen (PSV) en Eric Gudde (KNVB) deel van uitmaakten, Just Spee naar voren had geschoven als hun kandidaat. Overigens vindt De Waard wel dat zijn gooi naar het Zeister pluche zin heeft gehad ‘om in elk geval iets te hebben gedaan aan het zomaar naar voren schuiven van een kandidaat zonder dat daarbij aan een democratisch proces wordt gedacht. Zijn speerpunt dat ook aan de kleinere clubs moet worden gedacht is in elk geval onder de aandacht gebracht.

Overigens zal de macht van Spee in Zeist als voorzitter niet erg groot zijn en voor een groot gedeelte ceremonieel van aard. ,,De bondsvoorzitter heeft weinig macht maar veel invloed,” zo zei Spee vanavond.