Speeldagenkalender ‘22/’23: eredivisie stopt 13 november en hervat op 6 januari

De KNVB heeft de speeldagenkalender van het seizoen 2022/’23 bekend gemaakt. Zowel de eredivisie als de Keuken Kampioen Divisie begint in het weekend van 5 augustus 2022. Een week eerder wordt afgetrapt met de Johan Cruijff Schaal. Vanwege het WK in Qatar - 21 november tot en met 18 december - stopt de eredivisie op 13 november. De competitie wordt hervat op 6 januari.

Het eerste deel van de eredivisie eindigt in het weekend van 11-13 november 2022, een week voor de start van het WK. De eredivisie wordt hervat weer in het weekend van 6-8 januari 2023, drie weken ná het WK.

Quote Met een WK in de winter hebben we nog meer dan anders moeten puzzelen Jan Bluyssen Voor de Keuken Kampioen Divisie eindigt het eerste gedeelte van de competitie op 18 november 2022. Na een rustperiode van twee weken vinden vervolgens twee speelrondes plaats (11 en 16 december 2022). Na opnieuw een rustperiode van twee weken gaat de Keuken Kampioen Divisie verder op vrijdag 6 januari 2023. Het overgrote deel van de clubs was voorstander van deze verdeling.



In het seizoen 2022/’23 is in de eredivisie één midweekse speelronde noodzakelijk, op 24, 25 en 26 januari 2023.

,,Met een WK dat in de winter wordt gespeeld, hebben we nog meer dan anders moeten puzzelen om de speeldagenkalender van komend seizoen in te vullen. We hebben de clubs erbij betrokken, door duidelijk hun wensen met betrekking tot zaken als de competitiestart en doorspelen tijdens het WK te inventariseren. Op die manier zijn we uiteindelijk tot deze speeldagenkalender gekomen”, aldus Jan Bluyssen, manager competitiezaken bij de KNVB.

TOTO KNVB Beker

De strijd om de TOTO KNVB Beker start voor betaald voetbalorganisaties op 18, 19 of 20 oktober 2022. De vijf clubs die zich plaatsen voor Europees voetbal worden net als dit seizoen vrijgesteld van deelname aan de eerste ronde. Zij stromen in de tweede ronde in, die staat gepland op 10, 11 en 12 januari 2023. De finale is uiteraard in de Kuip, op zondag 30 april 2023.

De strijd om de Johan Cruijff Schaal staat gepland voor het weekend van 30 en 31 juli 2022. Dit jaar werd er op 7 augustus om de eerste prijs van het seizoen gespeeld. ,,Omdat nog onduidelijk is wanneer de bekerwinnaar en/of runner-up in actie komt in Europees verband, kan de exacte datum nog niet worden vastgesteld”, meldt de KNVB over de Johan Cruijff Schaal.



In juni wordt het definitieve speelschema bekendgemaakt.