Speler en medewerker ADO besmet: ‘Oefenduel niet op losse schroeven’

Bij ADO Den Haag zijn twee personen binnen de club positief getest op het coronavirus. Het gaat om een speler en een medewerker. Beiden zijn per direct in thuisquarantaine gegaan.

De selectie van ADO Den Haag is gisteren begonnen met trainen. Voor de eerste oefensessie zijn alle spelers, stafleden en medewerkers op het coronavirus getest. Twee van hen zijn dus positief getest, al hebben beide personen geen symptomen en klachten. Dat kan duiden op een lager besmettingsgevaar, maar de situatie van de twee houden ze scherp in de gaten. Zo heeft de GGD volgens de standaardprocedure een bron- en contactonderzoek ingesteld.

Lees ook ADO schat komst Elia ‘fifty-fifty’, ook Groningen aast op aanvaller Lees meer

,,Het blijft een heel lastig proces, het houdt niet op”, zegt algemeen directeur Mohammed Hamdi van ADO Den Haag. ,,We hebben ermee te dealen, het virus is helaas onder ons. Ik heb veel contact met de Chinese grootaandeelhouder in Peking. Ze zeggen daar dat je de klok er gelijk op kunt zetten dat er een tweede fase komt.”

De twee positieve tests bij ADO Den Haag staan niet op zichzelf. Uit de nieuwste RIVM-rapportage die vanmiddag naar buiten kwam, blijkt dat corona in Nederland weer aan een opmars bezig is. Afgelopen week telden de GGD’s samen 987 nieuwe besmettingen, bijna een verdubbeling vergeleken met een week eerder (534) en fors meer dan de weken daarvoor (428 en 380).

Het virus circuleert vooral in het westen van het land. De hoogste aantallen zijn te vinden in achtereenvolgens Zuid-Holland (16,9 per 100.000 inwoners), Zeeland (15,6), Utrecht (11,3) en Noord-Holland (10,3).

Volledig scherm ADO-trainer Aleksander Rankovic (l) en zijn assistenten Richard Knopper (m) en Michele Santoni. © ANP

Deze week laat ADO Den Haag alle personeelsleden nog eens testen. De club zegt er alles aan te doen om alle richtlijnen na te leven en zowel het stadion als de trainingsaccommodaties zo veilig mogelijk te houden. De clubleiding kwam ook direct in actie. Zo is de fanshop weer gesloten en wordt er niet op kantoor gewerkt.

,,We moeten voorzichtig zijn en blijven. Iedereen wil het normale leven terug, maar dat gaat niet zomaar. Zolang er geen vaccin is, kunnen we niet voorzichtig genoeg zijn”, vervolgt Hamdi.

Oefenprogramma

De selectie van ADO Den Haag blijft trainen, want niet iedereen hoeft in quarantaine. Het is de bedoeling dat de selectie zondag op trainingskamp gaat. Aleksandar Rankovic zal met zijn mannen een week in Mierlo verblijven. Tussendoor staat in Maastricht achter gesloten deuren een oefenwedstrijd tegen MVV op het programma.

,,Die staat op dit moment niet op losse schroeven”, zegt Hamdi. ,,Wie positief getest is, is gelijk in thuisquarantaine geplaatst. Verder gaan we iedereen binnen de club opnieuw testen. Wat als er meer gevallen zijn? We hopen dat het hierbij blijft. Dan kunnen we de rest van de voorbereiding vervolgen, maar wel met strikte voorzichtigheid. Zijn er meer, dan gaan we in conclaaf over wat er mogelijk is.”

Eind juni testte aanvaller Kevin van Kippersluis van Go Ahead Eagles positief op het nieuwe coronavirus. Begin juli mocht hij weer trainen.