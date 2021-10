Spelers Dortmund kijken uit naar duel met Ajax: ‘We gaan naar Amsterdam om te winnen’

Ajax krijgt dinsdagavond in de Champions League bezoek van Borussia Dortmund en van beide kanten wordt dit weekeinde al vooruit gekeken naar de kraker in groep C.

,,Ik hou van spelen in de Champions League, het niveau is fantastisch", zegt de 18-jarige Dortmund-middenvelder Jude Bellingham op de site van de Bundesliga. ,,Ajax is een geweldig team. Het wordt een lastige wedstrijd, maar we moeten er klaar voor zijn. We moeten allemaal alles geven. Kom maar op!”

,,Vorige maand speelde ik tegen Besiktas en dat was net zoiets. De fans daar zijn zo intens, houden van hun ploeg, dus ik zie het als een voorrecht zulke wedstrijden te mogen spelen.”

,,We treffen een ploeg die goed speelt in Amsterdam", zegt Duits international Emre Can. ,,Maar wij kunnen ook voetballen. We moeten met vertrouwen spelen. Ons doel is daarheen gaan en winnen.”

Dortmund won zaterdag in eigen huis met 3-1 van Mainz 05. Topscorer Erling Haaland is terug van een blessure, scoorde twee keer en staat na 68 duels voor de Duitse club op 70 doelpunten. Toch zegt Ajax-trainer Erik ten Hag blij te zijn dat de Noor van de partij is tegen zijn team: ,,Wij willen ons meten met de besten.”

Ajax en Dortmund hebben na twee duels in de groepsfase van de Champions League allebei zes punten. Besiktas en Sporting Portugal zijn nog zonder punten. Zij staan dinsdag om 18.45 uur tegenover elkaar in Turkije.