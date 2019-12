Spelers PSV houden vertrouwen in Van Bommel

PSV won slechts één van de laatste negen wedstrijden. Bij topclubs in het buitenland werden dit seizoen met Niko Kovac (Bayern München) en Mauricio Pochettino (Tottenham Hotspur) trainers na een minder slechte reeks ontslagen. ,,Of ik nog vertrouwen in hem heb? Zeker. Hij doet er alles aan en bereidt ons goed op wedstrijden voor, we weten wat er gaat gebeuren", aldus Schwaab, die tegen Emmen een basisplaats had en scoorde. ,,De eerste helft hebben we de kansen niet afgemaakt. We speelden dominant. Na het tegendoelpunt bleven we niet rustig genoeg om door te blijven voetballen. We hebben op dit moment niet het vertrouwen om goed om te gaan met teleurstellingen."

Nick Viergever, de andere centrale verdediger van PSV, kon niet geloven dat PSV bij Emmen punten liet liggen. ,,Het is ontzettend frustrerend. Je moet hier gewoon winnen. Voor rust kregen we vier grote kansen. Of dat alleen pech is? Dat weet ik niet. De ballen gaan er niet in. Dan heb je het zelf niet goed genoeg gedaan", zei hij. ,,Je weet dat Emmen na rust iets meer druk gaat zetten. Na het doelpunt van Emmen waren we het even kwijt. Het viel een beetje uit elkaar. Aan de bal waren we niet vast genoeg. Dat mogen we onszelf verwijten. Als PSV zijnde mag je hier niet met 1-1 gelijk spelen."

PSV wacht in de competitie al meer dan twee maanden op een overwinning buiten Eindhoven. Viergever: ,,Zo'n serie heb ik nog niet eerder meegemaakt als voetballer. We proberen het elke keer. We laden ons elke keer op. Dat moet je nu weer doen. Anders kan je net zo goed niet meer komen. We moeten de boel bij elkaar gaan rapen. Je laat niet alleen jezelf in de steek, ook de fans en de club. We moeten doorgaan."



Voor de pas 17-jarige Mohamed Ihattaren is de situatie ook even wennen. ,,Dit moet een keer ophouden. Iedereen denkt er gelukkig hetzelfde over bij ons. Ik kan echt niet lachen nu", aldus de spelmaker. ,,Als ik één wedstrijd verlies, doet dat al pijn. We hadden het gewoon af moeten maken. Ik had zeker één keer moeten scoren."