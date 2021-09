‘Spits die niet kon koppen’ loodst Heerenveen met het hoofd naar derde plaats

Delen per e-mail

Door Frank Molema



Hij staat bekend om zijn fluwelen techniek, maar koppen? Dat is niet aan Henk Veerman besteed. Pas aan het begin van dit jaar trof hij voor het eerst in de eredivisie doel met zijn hoofd. Gezien zijn lengte was dat een bijzonder feit en criticasters hadden ook wel een punt: als Veerman probeerde te koppen, dan maakte dat bar weinig indruk.

Dit seizoen lijkt alles anders, en vandaag thuis tegen Fortuna Sittard had Veerman slechts vijf minuten nodig om zijn nieuwe specialiteit te tonen. De combinatie met Joey Veerman bleek weer eens goud waard. Laatstgenoemde vond in de vijfde minuut uit een hoekschop het hoofd van Henk Veerman, die de bal verlengde naar de tweede paal en zo het net vond. Dit seizoen maakte hij er al drie met het bovenste deel van zijn lange lichaam. Kort na zijn goal kon hij er nog een vierde aan toevoegen, maar wederom uit een corner kopte hij dit keer nipt naast.

Volledig scherm Henk Veerman zet zijn hoofd tegen een corner van Joey Veerman. © Pro Shots / Niels Boersema

SC Heerenveen opende het duel dus sterk, maar toen de Friese storm ging liggen kwam ook Fortuna beter in de wedstrijd. Het elftal van trainer Sjors Ultee denderde een aantal keer gevaarlijke op het vijandelijke doel af, maar door slordige passing in de eindfase hielp Fortuna zelf deze mogelijkheden om zeep. Keeper Erwin Mulder van Heerenveen beleefde een rustige eerste helft.

Hoe anders was dat vorig seizoen, toen Fortuna Heerenveen in het Abe Lenstra volledig wegspeelde en met 3-1 won. Vandaag speelden de Limburgers weinig klaar. Aanvallers Mats Seuntjens, Bassala Sambou en Emil Hansson zaten in de tang van de Friese verdedigers.

Naarmate de wedstrijd vorderde werd het niveau er niet beter op. Op een sterke beginfase na maakte de thuisploeg ook geen indruk meer en viel er dus weinig te genieten voor het publiek. Het wachten was op nieuwe impulsen vanaf de reservebank en die kwam er uiteindelijk via Anthony Musaba, die zijn debuut maakte voor Heerenveen. Na een van zijn eerste acties schonk de rechterspits de bal in kansrijke positie aan Tibor Halilovic, die tweemal de vuisten vond van Fortunia-goalie Yanick van Osch.

In de slotfase voerde Fortuna nog de druk op, maar grote kansen werden niet gecreëerd. Zo bleef Heerenveen relatief eenvoudig overeind. De Friezen hebben tien punten uit vijf wedstrijden en staan daarmee voorlopig derde, achter Ajax en PSV. Fortuna moet het doen met vier uit vier.

