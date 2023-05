Sportraad: Voetbalclubs onvoldoende in staat veiligheid te garanderen

De clubs in het betaald voetbal (bvo’s) zijn onvoldoende in staat de veiligheid tijdens wedstrijden in de stadions te garanderen, hoewel ze hiervoor wel verantwoordelijk zijn. Dat stelt de Nederlandse Sportraad dinsdag in een brief aan sportminister Conny Helder en justitieminister Dilan Yeşilgöz-Zegerius.

,,Het overgrote deel van de bvo’s zijn organisaties die in omvang vergelijkbaar zijn met het midden- en kleinbedrijf (mkb)”, zegt het adviescollege. ,,Wat ons betreft staat de organisatiekracht en omvang van de bvo’s niet in verhouding tot hun gezamenlijke maatschappelijke functie met een uitstraling naar miljoenen Nederlanders.” Er wordt nu volgens de raad vooral gesproken over repressieve maatregelen voor toeschouwers die zich misdragen, terwijl er meer onderliggende problemen zijn.

Voorzitter Michael van Praag van de raad: ,,De gemiddelde club in het betaald voetbal heeft tegenwoordig niet alleen te maken met voetbaltechnische vragen maar ook met vraagstukken als verduurzaming van locaties, criminele inmenging in supportersgroepen, witwassen en bedreiging van bestuurders. Daarbij wordt elke stap die clubs zetten breed uitgemeten in (lokale) media. Er gaat in het voetbal weliswaar veel geld om, maar clubs maken vaak de keuze om geld te investeren in het voetbalteam op het veld. Een goed veiligheidsplan, een betaalde veiligheidsmanager en professionele stewards zijn geen eerste prioriteit. Dat moet echt anders, willen we voetbal op de lange termijn gastvrij, veilig en toegankelijk kunnen organiseren”.

Het is voor met name kinderen van groot belang om sport op een positieve manier te beleven Michael van Praag

Ook moet de minister volgens de raad dit onderwerp aan de orde brengen in haar gesprekken met de betaald voetbalorganisaties, de KNVB en de ECV. ,,In het advies over een toekomstbestendige organisatie en financiering van de topsport neemt de NLsportraad concrete aanbevelingen op over het versterken van organisatiekracht van topsportorganisaties in het algemeen. Dit advies verschijnt naar verwachting najaar 2023.”

De raad vindt ook ‘dat het wangedrag van supporters’ risico’s kent voor de maatschappelijke waarde van voetbal, topsport en sport in het algemeen. ,,Het is voor met name kinderen van groot belang om sport op een positieve manier te beleven zodat de maatschappelijke waarde daarvan in hun leven kan doorwerken. De Sportraad ziet dat er intensief gewerkt wordt aan een nieuwe aanpak van het supportersgeweld en moedigt de verkenning naar het onderzoek naar de Engelse aanpak, zoals door de minister van Justitie en Veiligheid aangekondigd in de Kamerbrief van 17 april, aan. Daarbij is de raad benieuwd of het strafrecht in Nederland nog verder kan worden ingezet om het gedrag van hooligans in en rond stadions te beteugelen nu civielrechtelijke stadionverboden en bestuursrechterlijke gebiedsverboden onvoldoende afschrikwekkende werking lijken te hebben.”

