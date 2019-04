Spotlights in Turijn zijn ook voor Ajax

Door Sjoerd Mossou



Cristiano Ronaldo houdt lui een balletje hoog op het Juventus-trainingscomplex in Continassa, aan de voet van de Italiaanse Alpen. Een Portugese verslaggeefster geeft er live commentaar bij, terwijl een bataljon van tientallen camera’s driftig begint te ratelen.



De wereldpers is uitgerukt, de zon glimt op het weergaloos gemaaide gras en in de imposante Juventus Store, iets verderop, kun je Ajax-sjaaltjes kopen.