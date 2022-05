Stadionbaas gaat nog steeds voor nieuwbouw: ‘Economische levensduur van de Kuip nadert einde’

Podcast | ‘AZ haalt er niet het maximale uit en moet doorselec­te­ren’

Het is het weekend van de finales. De Champions League-finale in Parijs, de finale om het laatste Europese ticket en de finale om promotie naar de eredivisie. Het komt allemaal aan bod in een nieuwe AD Voetbalpodcast met Etienne Verhoeff en Johan Inan.

27 mei