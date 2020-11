Stadionspeaker Houtman doet gewoon zijn werk in lege Kuip: ‘Voor de spelers en die paar stewards’

Ajax schiet weer met scherp in eredivisie: 26 goals in laatste 4 duels

9 november Ajax schiet sinds de vorige interlandperiode met scherp. In vier competitieduels was de koploper liefst 26 keer trefzeker. ,,We hebben individuele klasse en een plan aan de bal”, stelt trainer Erik ten Hag na de 0-3 zege bij FC Utrecht.