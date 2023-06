Stadionverbod voor NAC-fan die beker gooide naar auto arbiter Joey Kooij

Arbeiders­stad Wolfsburg in de ban van Champions Lea­gue-finale: ‘Wij geloven erin dat het kan’

Dominique Janssen, Lynn Wilms en Jill Roord kunnen morgen in Eindhoven de Champions League winnen met de Duitse topclub VfL Wolfsburg, als FC Barcelona wordt verslagen. AD Sportwereld toog een week eerder naar Duitsland om de stemming vast te peilen en een indruk te krijgen van de club en Arbeidsstadt Wolfsburg. ,,Voor een stad als Wolfsburg is het niet altijd even makkelijk om een stadion helemaal vol te krijgen.”