Stam likt wonden: ‘We verliezen níét omdat we slecht speelden’

,,De eerste strafschop komt door een moment van verstandsverbijstering - ik weet niet wat er gebeurde bij Edgar”, keek de coach terug op de handsbal van centrale verdediger Edgar Ié. ,,Als verdediger moet je je goed positioneren en is een handsbal niet nodig.” De tweede strafschop, na een overtreding van doelman Kenneth Vermeer, was volgens Stam niet terecht. ,,De aanvaller liep volgens mij in de handen van de keeper.”

Stam erkende dat zijn ploeg in de beginfase moest wennen aan het veld en de snelheid. ,,Daarna pakken we het goed op en domineren we de wedstrijd. We komen ook wel bij hun doel, maar moeten dan zakelijker zijn. Dat lukt niet. We zijn niet doortastend en nauwkeurig genoeg.”