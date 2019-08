Stam niet verbaasd over Feyenoord: ‘Dit is een hongerige ploeg’

Stam wilde voor de camera van FOX Sports wel even kwijt dat Dinamo Tbilisi ‘gewoon een goede ploeg is, die zeker in het eerste half uur simpel de vrije man vond'. Maar de Rotterdammers gingen er goed mee om, vond Stam. ,,Dat hebben we goed ‘gehandeld'. Nee, dat heeft me niet verbaasd. Dit is een hongerige ploeg, die uitstekend werd gesteund door Het Legioen. Dat was vanavond echt een mooie combinatie.”



Hoewel Feyenoord met een flinke marge volgende week afreist naar Georgië voor de return is Stam van mening dat de klus nog niet is geklaard. ,,Ook dan zullen we heel scherp moeten beginnen. We moeten koste wat het kost voorkomen dat Dinamo Tbilisi met een snelle goal vertrouwen krijgt dat er toch nog iets te halen valt tegen ons.”



Wint Feyenoord de tweeluik dan wacht in de play-offs nog één horde voor de groepsfase van de Europa League.