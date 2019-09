Stam: Rustig aan met aankoop Senesi

Door Daniël Dwarswaard



Tijdens de eerste training vanochtend maakte Marcos Senesi direct een goede indruk op Jaap Stam. ,,Een rustige jongen, hij praat weloverwogen. Hij wil heel graag. Hij brengt kwaliteit en mentaliteit. Dat is ook de reden dat we hem er graag bij wilden hebben. We gaan het rustig opbouwen met hem.’’

Nadat Senesi zijn contract tekende in Rotterdam, vloog de linksbenige verdediger direct terug naar zijn vaderland om daar met Jong Argentinië te spelen. Wegens een verlate vlucht terug naar Europa miste hij gisteren de training. ,,Dat gereis heeft ook impact. Net als het aanpassen aan een nieuwe plek in een ander land.’’

Feyenoord kocht Senesi voor zeven miljoen euro van de Argentijnse club San Lorenzo en is uiteraard voorbestemd om een basisspeler in Rotterdam te worden. Stam: ,,We gaan niet in één keer heel het elftal omhogen. De jongens die gespeeld hebben, deden het de laatste wedstrijden goed. Die jongens moet je ook het vertrouwen geven. Maar het is fijn dat de concurrentie is toegenomen.’’

Bij die andere defensieve aankoop Ié maakte Stam wél vrij snel plaats voor hem. ,,Soms word je gedwongen om bepaalde keuzes te maken’’, zegt de trainer. Wie dus goed naar Stam luistert, kan concluderen dat Senesi zondag niet direct in de basis start.

Stam beslist morgen of Jens Toornstra en Nicolai Jorgensen tegen ADO Den Haag weer bij de wedstrijdselectie zitten. ,,Ze zijn heel dichtbij. Ze zijn trainingsfit en voelen zich goed. Het duo brengt ervaring, kwaliteit en concurrentie. Aan mij op de keuzes te maken. Het is fijn dat we straks steeds meer opties hebben.’’