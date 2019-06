Stam verwelkomt Berghuis maandag in Kuip

Door Mikos Gouka Bij het vertrek naar Oostenrijk voor het trainingskamp op 8 juli komen ook Kenneth Vermeer, Emil Hansson, Nicolai Jørgensen, en Luis Sinisterra terug. Bij Renato Tapia is dat nog even afwachten, de middenvelder heeft met Peru inmiddels op wonderbaarlijke wijze de halve finale van de Copa America in Brazilië gehaald. Ook de middenvelder moet vakantie kunnen vieren om de batterij weer op te laden. ,,Ik heb Berghuis telefonisch gesproken’’, zegt Stam. ,,Nee, hij komt niet met tegenzin terug. Dat heeft hij mij wel laten weten. Ik hoop dat hij bij ons blijft.’’ De aanvaller sprak aan het einde van het seizoen met de technische staf van PSV. De Eindhovenaren willen hem graag inlijven, maar Feyenoord wil veel geld zien voor de aanvaller. Bovendien probeert de club ook zelf het contract van de speler open te breken en te verlengen, zoals dat eerder gebeurde met de verbintenissen van Nicolai Jørgensen en Jens Toornstra. Al was er voor die spelers geen interesse en voor Berghuis dus wel. Ondertussen polste Feyenoord wel al een andere rechterspits, de transfervrije Luciano Narsingh, die bij veel meer clubs kan tekenen.

Jaap Stam rekent er verder op dat Ridgeciano Haps en Sam Larsson snel terugkeren bij de groep. ,,Ze waren niet fit in de eerste trainingsweek, maar konden wel gedeeltes van de groepstrainingen meedoen’’, zegt Stam. Verdediger Calvin Verdonk raakte juist geblesseerd tijdens de eerste week. Het zorgde ervoor dat Stam in de eerste oefenwedstrijd tegen SDC Putten geen echte linksback had. Verdonk en Haps ware niet fit en Malacia is nog vrij. Jeugdspeler Denzel Hall, rechtsbenig, nam de honneurs waar in de eerste helft, de 17-jarige Ramon Hendriks deed dat na de pauze in het snikhete Putten waar Feyenoord met 0-6 won.