Stam ziet Feyenoord bij debuut ruim winnen van hoofdklasser SDC Putten

Door Mikos Gouka



Voor Jaap Stam stond zijn eerste week als trainer van Feyenoord vooral in het teken van het leren kennen van de jeugdspelers van de Rotterdamse club. De opvolger van Giovanni van Bronckhorst als hoofdtrainer liet in de eerste oefenwedstrijd tegen hoofdklasser SDC Putten alle jonge talenten opdraven. Dat is ook het eerder door de clubleiding uitgesproken beleid: voorrang voor Varkenoord. Voor Stam een mooie kans om te zien wat hij voor kwaliteiten zijn selectie precies heeft. Maar met alleen jeugd als vervangers voor de vertrokken Van Persie, Vilhena, Clasie en gedeeltelijk ook Martina, is Feyenoord echt nog zoekende. Al komen volgende maand uiteraard de steunpilaren Berghuis en Jørgensen nog terug.

Met Marouan Azarkan en Crysencio Summerville heeft Stam twee piepkleine, maar zeer behendige buitenspelers in huis. Beide spelers scoorden in Putten waar het bloedheet was. De processierups was echter door de amateurclub vakkundig uit de aangrenzende bomen gejaagd.

Dat laatste woord was ook het toverwoord bij de aanpak tegen Putten. Stam wil een elftal dat druk zet op tegenstanders. Dat liep zeker nog niet vlekkeloos, ondanks de voortdurende verbale aansporingen van de nieuws assistent Said Bakkati, die met Stam mee is gekomen van PEC Zwolle.

Aan het coachen was duidelijk te zien dat Feyenoord veel jonge spelers heeft. Vaak moest worden aangegeven waar te staan, wanneer vooruit en wanneer juist niet. Na rust, Feyenoord leidde halverwege met 0-3 (Vente, Azarkan, Summerville), moesten alleen Lutsharel Geertruida en keeper Nick Marsman in de hitte blijven staan.

De negen frisse spelers, Ridgeciano Haps en Sam Larsson waren niet fit genoeg om in actie te komen, moesten na rust de score opvoeren. Dat deden Naoufal Bannis (0-4), Cheick Touré (0-5) en Achraf El Bouchtaoui (0-6).

Volledig scherm Orkun Kokcu in actie tegen SDC Putten. © BSR Agency

Volledig scherm Dylan Vente maakt vanaf de strafschopstip de 1-0. © BSR Agency

Volledig scherm Marouan Azarkan wordt gevloerd. © BSR Agency

Volledig scherm Bart Nieuwkoop wint het kopduel. © BSR Agency

Volledig scherm De 18-jarige Lutsharel Geertruida is de bal even kwijt. © BSR Agency