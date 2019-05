Stegeman verlaat Go Ahead en wordt nieuwe trainer PEC

ZWOLLE - John Stegeman verlaat Go Ahead Eagles en gaat voor het avontuur bij PEC Zwolle. Hij wordt daar de opvolger van Jaap Stam, die komend seizoen de nieuwe trainer van Feyenoord is. De pikante overstap volgt een dag nadat Go Ahead promotie naar de Eredivisie misliep.

Stegeman had een contract tot 2020 bij Go Ahead Eagles, maar kiest ervoor om na één jaar alweer te vertrekken. Hij tekent voor twee jaar bij PEC Zwolle. Stegeman was van 2014 tot en met 2018 hoofdtrainer bij Heracles. Hij was al sinds 2008 bij de Almelose club actief, toen nog als assistent-trainer.

“Na een mooi seizoen bij Go Ahead Eagles, waarin het op een haar na niet lukte om te promoveren, komt er voor mij persoonlijk nu een mooie kans om bij een stabiele eredivisieclub aan de slag te gaan", zegt Stegeman. “Als hoofdtrainer wil ik met mijn team en selectie er alles aan doen om de club de komende jaren verder te laten groeien. Op zaterdag 22 juni starten we met de voorbereiding op hopelijk een heel mooi seizoen.”

Go Ahead Eagles liep dinsdag promotie naar Eredivisie in de slotseconden mis. RKC won dinsdagavond met 4-5 in de Adelaarshorst, mede dankzij twee treffers in blessuretijd, en promoveerde zo ten koste van Go Ahead naar de Eredivisie.

Wederopstanding