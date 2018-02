Stegeman: We schamen ons, dit is een afslachting

,,Blijkbaar kunnen we het mentaal niet opbrengen. Na die tweede gele kaart voor Tim Breukers was het helemaal gedaan. Ik kon me zijn woede en ergernis trouwens wel voorstellen. Ik had in het veld wellicht hetzelfde gedaan, maar daarna stond de organisatie niet meer goed'', zei Stegeman die zich erover beklaagde dat eerder in het duel NAC-verdediger Arno Verschueren geen tweede gele kaart kreeg. ,,We zullen de koppen bij elkaar moeten steken. Op deze manier wordt het een moeilijk seizoen.''

Stegeman zag bovendien zijn verdediger Jeff Hardeveld al na tien minuten met een knieblessure uitvallen. ,,Ik kan er verder nog niets over zeggen, maar hij gaf zelf al aan dat het niet goed zit. Jeff heeft al eerder problemen gehad met de knie. Het is sneu.''