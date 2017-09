Stegeman woedend op eigen ploeg: Schijtbakken zijn het

De 2-1 nederlaag uit bij PEC Zwolle hakte er diep in bij John Stegeman. De trainer van Heracles Almelo vond dat zijn spelers 'lachwekkend' verdedigd hadden.

,,Normaal gesproken zou ik de groep niet zo snel afvallen en ga ik er zelf voor staan, maar ik kan mijn ploeg vanavond wel wat verwijten", zei hij met ingehouden woede op de persconferentie na afloop.

,,Bij de eerste kans van PEC is het meteen raak omdat we dramatisch, maar dan ook dramatisch verdedigen", wees hij op de vroege 1-0 van Youness Mokhtar. ,,En daarna hinken we op twee gedachten. De achterhoede loopt naar achteren, de voorhoede naar voren, daardoor werden de ruimtes veel te groot."

Schijtbakken

PEC verzuimde echter te profiteren en na rust kwam Heracles door en van richting veranderde vrije trap van Jamiro Monteiro zelfs op 1-1. ,,We hadden in de tweede helft meer grip", zag Stegeman. ,,Maar na ons doelpunt huppelen we meteen weer met z'n allen achteruit. Dat vind ik onbegrijpelijk. We zijn gewoon een hoop schijtbakken bij elkaar."

Heracles kreeg meteen de rekening gepresenteerd door de 2-1 van Mokhtar, die een fraaie solo afrondde. ,,Ik ben niet voor schoppen ofzo, maar je moet hem afstoppen bij de zijlijn. Over het laatste gedeelte van deze wedstrijd is het laatste woord nog niet gesproken, dat kan ik je wel vertellen. Het is ongewoon on-eredivisiewaardig als je zo loopt te verdedigen. Een schande!"

Breukers

Tim Breukers, de directe tegenstander van matchwinner Mokhtar, toonde zich direct na afloop al schuldbewust. ,,Dit mag niet. Uiteindelijk moet je na de 1-1 zorgen dat je hier een punt pakt”, aldus de rechtsback van Heracles.

Breukers beleefde een pittige avond tegen de behendige buitenspeler. ,,Hij kan buitenom en binnendoor, dat maakt het lastig. Uiteraard baal ik dat-ie twee keer scoort", aldus de Oldenzaler.