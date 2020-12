StegemanOut: ja of nee? ‘Zelfs Mourinho brengt dit PEC niet in het linkerrijtje’

Aad de Mos (Ziggo Sport): ‘Lot van Stegeman ligt in handen van de spelersgroep’

,,Voor Stegeman wordt het de komende dagen alles of niks. Als hij vrijdag tegen Emmen en woensdag tegen ADO vier punten haalt, blijft hij nog wel even. Maar als hij er eentje verliest, kan hij zijn koffers pakken. Of Bram van Polen moet vandaag al naar Adriaan Visser stappen en zeggen: het is over tussen ons en de trainer. Dan grijpt de voorzitter meteen in. Maar dit krijg je dus als het verwachtingspatroon te hoog is. Dan krijg je gemor.’’