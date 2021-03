Steijn haalt voor pikant duel uit naar Snoei en De Graafschap: ‘Dit soort mensen is voor mij lucht’

Interview VAR blijft gemoederen bezighou­den na avond­je-Istanboel: 'Doellijn­tech­no­lo­gie is kostbaar’

25 maart Nederland begon desastreus aan de kwalificatiecampagne voor het WK in Qatar door het verlies (4-2) tegen Turkije, maar het mocht ook vraagtekens zetten bij enkele arbitrale beslissingen. Die konden niet worden gecorrigeerd door de VAR, want die was er niet. De Nederlandse scheidsrechterbaas Dick van Egmond legt uit waarom er bij deze interland geen VAR was.