Steijn: ‘Met een club als NAC moet je meedoen om de bovenste plekken’

,,Ik kan met een schone lei beginnen aan het seizoen. Dat is ook een van de redenen geweest om hier te beginnen. In december en januari ga ik niet zomaar ergens in te stappen. NAC is een club met mogelijkheden”, zegt Steijn die eerder vijf jaar eindverantwoordelijke was van VVV. ,,Als de club promoveert, kan het structureel in de eredivisie spelen. Stadion, publiek, ambiance: in potentie is NAC een grotere club dan VVV.”



Steijn is eindelijk op plek van bestemming: ,,In het verleden zijn we er een paar keer dichtbij geweest. Ik heb veel zin om nu aan de slag te gaan en met een directie te gaan werken die mij een duidelijk plan heeft voorgeschoteld waar de club naartoe wil gaan. Uit het verhaal dat Mattijs (algemeen directeur Mattijs Manders, red.) mij verteld heeft, spreekt een duidelijke ambitie.”

Geluk

Over de doelstelling voor komend seizoen is Steijn helder: ,,Het liefst zo snel mogelijk promoveren. In het hele traject kunnen dingen ook tegenzitten. Soms moet je een beetje geluk hebben. Met een club als NAC moet je in ieder geval meedoen om de bovenste plekken. De Graafschap, Cambuur, Go Ahead, NEC, Jong Ajax, Almere City: het wordt een hele spannende competitie. Wij lopen niet weg voor de ambitie van het kampioenschap.”

Dat sinds maart 2019 achtereenvolgens Mitchell van der Gaag, Ruud Brood, Willem Weijs en Peter Hyballa kopje onder gingen in het Rat Verlegh Stadion, heeft de Haagse coach vanzelfsprekend meegekregen. ,,Daar denk je over na. Laatste vijf jaar heeft NAC veel trainers, technisch en algemeen directeuren gehad. Ook bij de spelers zijn er veel wisselingen geweest. Dat getuigt niet van stabiliteit. Stap voor stap moeten we hogerop komen. Wat er in het verleden is gebeurd, daar heb ik niet zo’n boodschap aan. Terugkijken heeft niet zoveel zin.”

Ten Cate

In de seizoenen 1999/2000 en 2000/2001 stond Steijn als spelers onder contract bij NAC. ,,Ik kwam hier in 1999 en we werden kampioen in de eerste divisie destijds met Schreuder, Penders, Stewart, Van As, Gudelj. Mannen die later hun sporen hebben verdiend in het betaalde voetbal. Henk ten Cate heeft mij daarna geïnspireerd als speler en als trainer. Dit is een geweldige club, met een geweldige supportersschare.”