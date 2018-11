Steijn woedend op tuchtcommissie KNVB: We gaan niet meer in beroep

Tegen AZ werd VVV’er Peter van Ooijen vlak voor tijd met rood uit het veld gestuurd, na een overtreding op Adam Maher. Met tien tegen elf dwong VVV zowaar nog een gelijkspel af. ‘’Ik zeg er helemaal niets over, dat mogen ze in Zeist lekker doen’', zei Steijn. ‘’Als VVV hebben we besloten dat we niet meer naar Zeist gaan, wat de strafmaat ook is. Als VVV zijnde zijn we toch kansloos. Er is sprake van willekeur. Feyenoord heeft zo’n goede advocaat dat ze bijna altijd vrijspraak krijgen. Dat is ons niet gegund. Als clubje en coach van ons niveau wordt niet naar ons omgekeken. Ze vinden het daar allemaal wel prima. Ze doen toch wat ze zelf willen in Zeist.’’