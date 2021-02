Stekelenburg houdt al tien jaar de nul, PSV en Schmidt op weg naar ‘roulatie-record’

Stats + opstellingenMet behulp van de statistieken van Opta en Gracenote blikken we elke week vooruit op de aankomende speelronde in de eredivisie. Vanavond trappen Willem II en FC Utrecht dit speelweekeinde in gang. Dit zijn de leukste feitjes én de verwachte opstellingen van deze speelronde.

Willem II - FC Utrecht (vrijdag 20.00 uur)

• In totaal won FC Utrecht 36 keer van Willem II in de eredivisie, meer dan tegen elke andere ploeg. Van FC Groningen wonnen de Tilburgers 33 keer.

• Willem II heeft slechts 13 punten uit 21 duels. Vorig seizoen stond Willem II na 21 duels vierde met 40 punten. In elk seizoen waarin Willem II na 22 duels maximaal 13 punten had (omgerekend naar het driepuntensysteem) degradeerde de club.

• Willem II gaf dit seizoen al 18 punten weg na een voorsprong, het meest van alle ploegen. ADO Den Haag (14) en AZ (13) completeren de topdrie. Daartegenover staat dat FC Utrecht dit seizoen al 12 punten pakte nadat de ploeg op achterstand kwam, na Feyenoord (15) het meest van alle eredivisieploegen.

Volledig scherm Opstelling FC Utrecht. © DPG Media. Volledig scherm Opstelling Willem II. © DPG Media.

FC Emmen - PEC Zwolle (zaterdag 18.45 uur)

• FC Emmen wacht na 22 speelronden nog altijd op de eerste overwinning van dit seizoen (W0-G6-V16). In de geschiedenis van de eredivisie moesten FC Dordrecht (1994/95) en RBC (2005/06) het langst wachten op hun eerste zege. Beide teams wonnen toen pas in speelronde 26 voor het eerst.

• FC Emmen scoorde niet in de afgelopen 5 duels. De club staat droog sinds de goal van Michael de Leeuw tegen Vitesse op 16 januari, 482 speelminuten geleden.

• PEC kan voor de tweede keer dit kalenderjaar een uitduel winnen, na de zege op 22 januari bij Willem II (1-3). In heel 2020 won Zwolle slechts één uitduel: dat was het laatste uitduel van het jaar: 0-2 bij ADO Den Haag.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PEC. © DPG Media Volledig scherm De vermoedelijke opstelling van FC Emmen. © DPG Media

VVV - AZ (zaterdag 20.00 uur)

• In alle competities boekte VVV in zijn laatste 27 ontmoetingen met AZ slechts één overwinning (W1-G6-V20). Dat was een 1-2 uitzege in de eredivisie op 4 november 2012. Aleksander Radosavljevic maakte destijds diep in blessuretijd de winnende treffer voor de Limburgers.

• Georgios Giakoumakis is topscorer van de eredivisie met 22 doelpunten. De Griek maakte er dit seizoen in zijn eentje meer dan RKC Waalwijk (19), ADO Den Haag (19) en FC Emmen (17).

• Teun Koopmeiners is dit seizoen topscorer van AZ met 12 goals, hij maakte 11 van zijn 12 doelpunten uit een standaardsituatie. Hij maakte er 6 uit strafschoppen, 2 uit vrije trappen en 3 uit cornersituaties.

Volledig scherm De vermoedelijke opstelling van AZ. © DPG Media Volledig scherm De vermoedelijke opstelling van VVV. © DPG Media

Fortuna Sittard - ADO Den Haag (zaterdag 21.00 uur)

• Sinds de officiële aanstelling van Sjors Ultee als hoofdtrainer (op 2 december) verzamelden alleen Ajax (26) en AZ (26) meer punten in de eredivisie dan Fortuna (25).

• ADO Den Haag (13) heeft zijn gedeeld laagste puntentotaal na 21 duels (omgerekend naar het driepuntensysteem), samen met de 13 punten in 1981/82 en 2006/07. In die beide seizoenen stond de teller ook na 22 duels op 13 punten. Beide seizoenen leidde uiteindelijk tot degradatie voor ADO Den Haag.

• Niemand droeg de aanvoerdersband bij ADO meer dan 4 keer dit seizoen vanaf de aftrap: Marko Vejinovic, Luuk Koopmans, Peet Beijen en Michiel Kramer waren vier keer captain, Shaquille Pinas drie keer en Daryl Janmaat tweemaal.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling ADO. © DPG Media Volledig scherm

FC Twente - Feyenoord (zondag 12.15 uur)

• FC Twente won zijn laatste thuisduel in de competitie op 31 oktober, een 5-1 overwinning op PEC Zwolle. Sindsdien werden er 7 thuisduels op rij niet gewonnen (W0-G2-V5). In deze reeks werd er slechts 3 keer gescoord, waarvan 2 strafschoppen.

• Feyenoord verloor zijn laatste 2 uitduels in de eredivisie, bij Ajax (1-0) en SC Heerenveen (3-0). De Rotterdammers kunnen voor het eerst in precies 2 jaar 3 competitie-uitduels op rij verliezen.De laatste keer dat Feyenoord in 3 uitduels op rij zonder competitiedoelpunt bleef, was in maart/april 2010.

• Feyenoord maakte 8 doelpunten in zijn laatste 2 competitieduels, evenveel als in de 7 duels daarvoor.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Feyenoord. © DPG Media Volledig scherm De vermoedelijke opstelling van FC Twente. © DPG Media

SC Heerenveen - FC Groningen (zondag 14.30 uur)

• Heerenveen heeft dit seizoen in 11 wedstrijden op voorsprong gestaan en verloor geen van die duels. Ook kwam de club in 11 duels op achterstand en daarvan wonnen de Friezen er geen één.

⦁ Heerenveen-trainer Johnny Jansen wacht nog op zijn eerste overwinning in de Derby van het Noorden: hij speelde tweemaal gelijk. Jan de Jonge (2) en Jan Olde Riekerink (1) zijn de enige andere Heerenveen-trainers die geen derby hebben gewonnen.

⦁ FC Groningen heeft dit seizoen na 21 wedstrijden 37 punten, dat zijn er al 2 meer dan de 35 punten waarmee het vorige seizoen (na 26 duels) werd afgesloten.

Volledig scherm De vermoedelijke opstelling van FC Groningen. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Heerenveen. © DPG Media

RKC Waalwijk - Heracles Almelo (zondag 14.30 uur)

• RKC kan voor het eerst sinds februari 2014 twee opeenvolgende thuisduels winnen in de eredivisie. Toen werd thuis gewonnen van PSV (2-0) en FC Utrecht (5-2).

⦁ Kostas Lamprou verrichtte dit seizoen de meeste reddingen (104) van alle keepers en kwam tot een reddingspercentage van 75 procent. Van alle keepers met minimaal 3 competitieduels dit seizoen hebben alleen Ajax-goalie Andre Onana (81 procent) en Feyenoord-keepers Nick Marsman (79 procent) en Justin Bijlow (77 procent) een hoger reddingspercentage.

• Heracles won dit seizoen geen van zijn 10 wedstrijden waarin het op achterstand kwam (W0-G1-V10). Alleen op 25 oktober op bezoek bij Sparta werd na een achterstand een nederlaag voorkomen (1-1).

Volledig scherm De vermoedelijke opstelling van Heracles. © DPG Media Volledig scherm De vermoedelijke opstelling van RKC. © DPG Media

PSV - Vitesse (zondag 16.45 uur)

• De laatste uitzege van de Arnhemmers tegen PSV dateert van 7 december 2013, toen het 2-6 werd. Vitesse is één van twee clubs die 6 keer scoorden in een uitduel bij PSV in de eredivisie, naast FC Twente (ook 2-6, in 2012).

⦁ PSV verspeelde in 2021 al 10 punten in 8 duels (W4-G2-V2). De club had voor de winterstop 9 punten verspeeld in 14 wedstrijden (W10-G3-V1).

⦁ Trainer Roger Schmidt gebruikte dit seizoen in totaal al 34 verschillende spelers. Alleen FC Utrecht gebruikte ooit meer verschillende spelers in een seizoen: 36 in 2014/15 en 35 in 2013/14.

⦁ Vitesse heeft een balans van W0-G1-V3 in zijn laatste 4 competitieduels. De club had zijn eerste 4 competitieduels in 2021 nog gewonnen. De laatste keer dat Vitesse 5 wedstrijden of meer op rij niet won, was van oktober tot en met december 2019 (W0-G1-V5). Toenmalig trainer Leonid Slutsky stapte tijdens die reeks na 5 opeenvolgende nederlagen op.

Volledig scherm De vermoedelijke opstelling van Vitesse. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PSV. © DPG Media.

Ajax - Sparta Rotterdam (zondag 20.00 uur)

• De laatste keer dat Sparta een punt pakte tegen Ajax was op 23 augustus 2009. De confrontatie in Amsterdam eindigde die dag, ondanks 41 doelpogingen van Ajax en slechts 1 van Sparta, in een doelpuntloos gelijkspel.

⦁ Sparta’s laatste uitzege tegen Ajax was op 20 augustus 1989, het werd toen 1-2. Aron Winter had Ajax op voorsprong gezet, maar Gerald Sandel en Edwin Vurens bezorgden Sparta de overwinning.

⦁ Davy Klaassen (28) is jarig op de dag van de wedstrijd. In 2016 scoorde Klaassen op zijn verjaardag namens Ajax tegen Excelsior (3-0 winst) en hij kan nu de eerste Ajacied worden die in 2 duels op zijn verjaardag scoort.

⦁ Stekelenburg hield in zijn laatste 4 competitiewedstrijden de nul. Hij kreeg 10 jaar geleden voor het laatst een competitiedoelpunt tegen. Op 13 februari 2011 scoorden Mads Junker en Anouar Hadouir namens Roda JC tegen Stekelenburg (2-2). Daley Blind speelde destijds ook mee bij Ajax.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Ajax. © DPG Media Volledig scherm De vermoedelijke opstelling van Sparta. © DPG Media