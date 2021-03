Stekelenburg terug in Oranje? ‘Zou het zeker niet gek vinden’

samenvattingMaarten Stekelenburg hoopt dat bondscoach Frank de Boer hem opneemt in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal voor de komende duels in de WK-kwalificatie met Turkije, Letland en Gibraltar. ,,Ik reken op niets, maar het zou leuk zijn als ik er weer bij zou zitten”, zei de doelman na de zege van Ajax op FC Groningen (3-1).

De 38-jarige doelman speelde zijn laatste en 58ste interland op 13 november 2016 in Luxemburg. Daarna raakte de keeper uit beeld omdat hij nauwelijks speeltijd kreeg bij AS Monaco, Southampton en Everton. ,,Ik heb nooit bedankt voor het Nederlands elftal, maar je moet natuurlijk wel veel spelen om in aanmerking te kunnen komen”, beseft hij.

Erik ten Hag is onder de indruk van de vervanger van de geschorste André Onana. ,,Hij zit nu weer in zijn ritme‘’, sprak de Ajax-trainer na de 3-1 zege op FC Groningen bij ESPN. ,,Je ziet hem van wedstrijd tot wedstrijd groeien. Dat is een prettige wetenschap. Hij straalt ontzettend veel rust uit en kwaliteit.‘’

Of dat genoeg is voor een terugkeer bij Oranje? Ten Hag: ,,Dat is aan de bondscoach. Ik ga niet op zijn stoel zitten. Ik zou het zeker niet gek vinden.‘’

Bondscoach Frank de Boer maakt vanavond zijn voorselectie bekend.