Stengs en Ziyech swingen, Fortuna-drietal zakt door het ijs

Calvin Stengs maakte vanmiddag in Waalwijk ongetwijfeld ook een goede beurt bij Ronald Koeman. De bondscoach zal hebben geconstateerd dat de getalenteerde AZ-aanvaller een uitstekende wedstrijd speelde tegen RKC. De 20-jarige dribbelaar werd dan ook beoordeeld met een 8.



FC Twente-doelman Joël Drommel is de enige andere eredivisiespeler die dit fraaie cijfer in speelronde twee kan overleggen. Hij hield zijn ploeg op de been in Groningen. Eervolle vermeldingen zijn er verder voor de prachtpass van Heraclied Mohammed Osman (7,5) en de optredens van Ajacieden Hakim Ziyech (7,5) en Lisandro Martínez (7,5).

Fortuna Sittard kwam met een gelijkspel heel goed weg tegen Heracles, maar de individuele prestaties van de Limburgers maakten geen indruk. De Finse nieuwkomer Ramus Karjalainen kreeg zelfs een 4, Branislav Ninaj en Mark Diemers scoorden met een 4,5 ook ronduit slecht. De Groningers Kaj Sierhuis en Azor Matusiwa moeten het dit weekeinde ook met een 4,5 doen.

Sparta – VVV-Venlo 4-1

Sparta: Coremans 6; Abels 6,5, Vriends 6,5, Mattheij 6,5; Faye 6, Harroui 6, Auassar 6,5; Rayhi 6,5 (89. Rigo -), Ache 7 (86. Duarte -), Dervisoglu 7 (86. Veldwijk -)

VVV-Venlo: Kirschbaum 5,5; Pachonik 6, Schäfer 6,5, Röseler 6, Janssen 6 (75. Scheimann -); Van Ooijen 7, Neudecker 6, Linthorst 6; Wright 5, Soriano 6, Opoku 5 (75. Sinclair -)

Scheidsrechter: Nijhuis 6



Man of the match: In de winter vertrekt Halil Dervisoglu naar het Engelse Brentford, maar tot die tijd kan trainer Henk Fraser nog gebruik maken van de Rotterdammer. Dat doet hij dan ook dankbaar. De 19-jarige spits bewees met de gelijkmaker tegen VVV andermaal zijn waarde.

Halil Dervisoglu en Henk Fraser.

FC Groningen – FC Twente 1-3

FC Groningen: Padt 6,5; Zeefuik 6,5, Te Wierik 5, Itakura 6, Absalem 6,5; Hrustic 5 (80. El Hankouri -), Matusiwa 4,5, Doan 6; Lundqvist 5, Gudmundsson 5,5 (80. Warmerdam -), Sierhuis 4,5 (62. Benschop -)

FC Twente: Drommel 8; Verhaegh 6 (46. Pleguezuelo 6), Bijen 6, Schenk 6, Matos 6; Selahi 5,5, Roemeratoe 5,5, Espinosa 6; Aitor 7, Vukcic 5,5, Nakamura 6,5 (76. Zekhini -)

Scheidsrechter: Bax 7



Man of the match: Hij werd nog weleens bekritiseerd tijdens zijn eerste eredivisieseizoen. In Groningen liet Twente-goalie Joël Drommel zien stappen te hebben gemaakt. Hij hield zijn ploeg, in een krankzinnig duel, met een aantal dito reddingen op de been.

Ajax – FC Emmen 5-0

Ajax: Onana 6,5; Mazraoui 6,5 (53. Dest 6,5), Veltman 7, Martínez 7,5, Tagliafico 7; Marin 6,5, Blind 7; Ziyech 7,5, Van de Beek 7, Neres 6,5 (59. Promes 7), Tadic 7 (72. Huntelaar -)

FC Emmen: Telgenkamp 6; Bijl 6,5 (81. Payne -), Veendorp 5,5, Bakker 6, Burnet 6,5; Chacón 5,5, Ugrinic 6, Laursen 7; De Leeuw 6, Arias 5,5 (67. Bos -), Kolar 5

Scheidsrechter: Gözübüyük 6,5



Man of the match: De opluchting was bijzonder groot bij de Ajax-fans én alle liefhebbers toen de club deze week bekendmaakte dat het contract van Hakim Ziyech was verlengd. De Marokkaanse stilist werd tegen FC Emmen nog meer toegejuicht dan normaal. Hij speelde bovendien een prima pot.

Hakim Ziyech.

Willem II – Vitesse 0-2

Willem II: Wellenreuther 5,5; Lewis 5, Holmén 5,5, Peters 6, Heerkens 5,5; Saddiki 7, Dankerlui 6,5 (80 Coulibaly -), Llonch 6 (61. Gladon 5,5); Nunnely 6,5, Vrousai 5 (71. Zuijderwijk -), Köhlert 5

Vitesse: Pasveer 6,5; Karavaev 6,5, Doekhi 6,5, Obispo 7, Clark 6; Tannane 6 (80. Foor -), Bero 6, Serero 6,5; Grot 7 (67. Musonda -), Linssen 7, Matavz 6,5 (90. Darfalou -)

Scheidsrechter: Van de Graaf 7



Man of the match: Vorig weekeinde speelde Armando Obispo al een degelijke wedstrijd tegen Ajax en ook tegen Willem II maakte de jonge centrale verdediger een prima indruk. De 20-jarige huurling kwam bij PSV nog niet aan de bak, maar hij laat zien over de nodige potentie te beschikken.



Lees door onder de foto

Remko Pasveer en Armando Obispo.

Fortuna Sittard – Heracles 1-1

Mohammed Osman. Fortuna Sittard: Koselev 6; Passlack 5, Amiot 5, Ninaj 4,5, Pinto 5,5; Smeets 6, Ugur 5 (64. Sambou 6), Carbonell 5 (69. Essers -), Diemers 4,5; Karjalainen 4 (76. Zeka -), Damasçan 5

Heracles: Blaswich 6; Bakboord 6, Pröpper 6,5 (59. Rossmann 6), Knoester 6,5, Czyborra 7; Mrekel 7, Kiomourtzoglou 7, Osman 7,5; Van der Water 6,5 (70. Dos Santos -), Dessers 6, Maruo Júnior 6,5

Scheidsrechter: Blom 4,5



Man of the match: Mohammed Osman bewees in Limburg opnieuw dat er een prachtige trap in zijn rechterbeen verscholen zit. Met een loepzuivere pass leidde de Syriër het doelpunt van Sylvester van der Water in. Die assist alleen was al meer waard dan een mager puntje.

sc Heerenveen – Feyenoord 1-1

Ibrahim Dresevic. sc Heerenveen: Hahn 7; Floranus 6, Dresevic 7, Botman 7, Woudenberg 6; Kongolo 6, Faik 6,5, Bruijn 6 (78. Ras -); Ejuke 6 (78. Van der Heide -), Van Bergen 6,5, Odgaard 5

Feyenoord: Vermeer 6,5; Karsdorp 6 (66. Geertruida -), Botteghin 5, Van der Heijden 6, Haps 6; Tapia 5,5, Kökcu 5 (59. Ayoub 5), Sinisterra 5,5, (59. Narsingh 5), Berghuis 6, Larsson 5.

Scheidsrechter: Kamphuis 7



Man of the match: Met een ouderwets zondagsschot bezorgde Ibrahim Dresevic de Friezen een punt tegen Feyenoord. De 22-jarige centrumverdediger speelde, net als wederhelft Sven Botman, bovendien een degelijke partij namens sc Heerenveen.

RKC Waalwijk – AZ 0-2

RKC Waalwijk: Vaessen 6,5 (41. Heemskerk 6); Gaari 5,5, Meulensteen 6, Delcroix 6, Quasten 5,5; Rienstra 6, Spierings 6,5, Tahiri 6 (46.Bakari 6,5); Maaten 6, Bilate 5,5, Sow 5,5 (73. Seys -)

AZ: Bizot 7; Svensson 6 (62. Sugawara 6,5), Vlaar 5,5, Wuytens 6, Wijndal 6; Midstjo 5,5 (78. Gudmundsson -), Koopmeiners 7, Ouwejan 6; Stengs 8, Boadu 7, Idrissi 7 (61. Clasie 6)

Scheidsrechter: Lindhout 5



Man of the match: De doelpunten van AZ werden gemaakt door Oussama Idrissi en de assists werden geleverd door Myron Boadu. Desalniettemin bleek Calvin Stengs het beste van het aanvallende drietal. De dribbelaar toonde in Waalwijk meermaals zijn klasse.

Calvin Stengs.

FC Utrecht – PEC Zwolle 3-1

Gyrano Kerk. FC Utrecht: Paes 6; Klaiber 6,5, Janssen 6,5, Hoogma 6,5, Guwara 6; Gustafson 6,5, Van der Streek 6, Maher 7; Kerk 7, Abass 6,5 (90. Strieder -), Venema 5, (63. Joosten -)

PEC Zwolle: Mous 5,5; Hamer 6 (78. Van Wermeskerken -), Reijnen 5, Dekker 6, Paal 5; Nakayama 6,5, Huiberts 5,5 (85. Westerman -), Flemming 5; Bel Hassani 5, Thy 5, Johnsen 5

Scheidsrechter: Mulder 5,5



Man of the match: In Den Haag zorgde Gyrano Kerk vorig weekeinde hoogstpersoonlijk voor de ommekeer. In de tweede speelronde stichtte de rappe aanvaller opnieuw 90 minuten gevaar. Hij scoorde niet, maar leverde wél de assist voor de gelijkmaker.

PSV – ADO Den Haag 3-1

PSV: Zoet 6; Dumfries 6, Baumgartl 6,5, Viergever 6,5, Sadílek 7; Rosario 5,5, Bergwijn 7, Guttiérrez 6; Bruma 7, Malen 7, Lozano 6,5 (50. Gakpo 7)

ADO Den Haag: Zwinkels 6,5; Meijers 6, Kanon 5,5, Beugelsdijk 6, Polley 5,5; Pinas 6,5, Bakker 5,5 (81. Kramer -), Hooi 5; Falkenburg 6 (74. Van Kleef -), Necid 7, Goppel 5 (62. Ould-Chikh -).

Scheidsrechter: Makkelie 6,5



Man of the match: Donyell Malen had tegen ADO eigenlijk meer dan één keer moeten scoren, maar uiteindelijk zette hij PSV wel op voorsprong. Dat de spits zo vaak in scoringspositie kwam, kan bovendien ook worden uitgelegd als een kwaliteit.