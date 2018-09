Sterspeelster Lieke Martens, getraind om onder spanning te spelen

De voetbalsters van Oranje kunnen zich vanmiddag plaatsen voor het WK. Een punt in Oslo tegen Noorwegen volstaat. Veel zal weer afhangen van Lieke Martens (25). ,,We zijn inmiddels getraind om onder spanning te spelen.’’

Door Daniël Dwarswaard



Het is een goede quizvraag in aanloop naar het cruciale WK-kwalificatieduel van de Oranjevrouwen: wie maakte eigenlijk het eerste WK-doelpunt ooit voor Nederland? De gokkers zijn in het voordeel, want het goede antwoord is Lieke Martens, de bekendste speelster van het Nederlands team. In 2015 maakte zij, toen nog totaal onbekend bij het grote publiek, in de Canadese stad Edmonton de enige treffer tegen Nieuw-Zeeland.

Soms denkt Martens nog wel eens terug aan dat moment. ,,Maar veel vaker aan het door ons gewonnen EK. Dat heeft zoveel meer impact gehad en is ook een mooiere herinnering. Natuurlijk is het leuk om in de geschiedenis boeken te staan vanwege die eerste WK-goal, maar we willen nog veel meer.’’

Meer is in dit geval plaatsing voor het WK voetbal volgend jaar zomer in Frankrijk. Vanmiddag om 17.00 uur tegen Noorwegen is een punt genoeg om voor de tweede keer in de geschiedenis kwalificatie voor het WK af te dwingen. Dé manier om te laten zien dat het gewonnen EK geen incident is.

Kirsten van de Ven, nu manager vrouwenvoetbal bij de KNVB, heeft overigens twee WK-goals op haar naam staan. Martens kan volgend jaar bij deelname aan het WK een poging doen om haar in te halen. ,,O, ik ben niet zo van de cijfers en statistieken hoor. Ik ben ook geen centrumspits, maar een linksbuiten. Dat is toch anders. Een assist geven, vind ik ook lekker hoor. Ik weet dat ik de individuele klasse heb om een wedstrijd te beslissen, maar ik ga mezelf geen extra druk opleggen om naar de cijfers te kijken.’’ Martens scoorde tot nu toe overigens 39 doelpunten in haar 92 interlands.