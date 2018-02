‘Steun Sparta-publiek voelde je vandaag’

Door Dennis van Bergen



Het was een wat onwerkelijke gewaarwording in de catacomben van Het Kasteel, kort na afloop van Sparta-Willem II. Zoals wel vaker had de Rotterdamse club de nodige kansen gehad om de wedstrijd naar zich toe te trekken. Maar doorgaans stonden ze dan toch met lege handen. Dat was nu niet het geval. Met de 1-0 overwinning op Willem II pakte de Spangenaren niet alleen verdiend de drie punten, maar bleef ook de concurrent uit Tilburg in het vizier. ,,Al hadden we de wedstrijd wel veel eerder moeten beslissen”, doelde de prima spelende Jeffrey Chabot op de vele kansen die de Rotterdammers kregen.



Nadat Fred Friday de score in de eerste helft had geopend, creëerde de ploeg van Dick Advocaat talloze mogelijkheden via onder meer Soufyan Ahannach, Loris Brogno en – de allergrootste- invaller Dabney Dos Santos. Maar omdat Sparta weigerde uit te lopen, bleef het pover spelende Willem II alsnog lang in de race. ,,Dat was het enige minpuntje van onze wedstrijd”, vond Chabot. ,,Want kansen hebben we amper weggegeven. Verdedigend stond het prima.”