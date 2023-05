Steven Berghuis beboet door Ajax na vuistslag bij spelersbus: ‘Dit had ik niet moeten doen’

Met videoSteven Berghuis heeft na de nederlaag tegen Twente een vuistslag geprobeerd uit te delen aan een toeschouwer van FC Twente. De aanvaller was voor de spelersbus krabbels aan het uitdelen, toen hij plots een rechtse hoek over het dranghek gaf.

Dat blijkt uit een filmpje dat inmiddels viraal gaat (zie hierboven). Of Berghuis zijn doelwit daarbij raakte, is niet te zien op de video. Vanuit het management van Berghuis wordt gesteld dat hij tijdens het uitdelen van handtekeningen aan kinderen continu in zijn gezicht werd uitgescholden. Daarvoor zou hij diegene ook meerdere malen hebben gewaarschuwd, voor hij zijn linkerhand op het dranghek plaatste en met zijn rechterhand een vuistslag probeerde uit te delen.

Berghuis weet dat hij fout zat en gaat een paar uur na het incident door het stof. ,,Ik heb spijt van mijn actie, ik had dit niet moeten doen. Na elke uitwedstrijd krijgen wij bij de bus heel veel verwensingen naar ons hoofd geslingerd, terwijl wij tijd maken om handtekeningen uit delen aan fans die daar om vragen. Ik ben inmiddels wel wat gewend maar mensen denken maar alles te kunnen roepen. Mijn reactie lost niks op, dat snap ik ook. Het is niet goed, ik heb een voorbeeldfunctie als speler van Ajax.”

Brobbey

Volgens een anonieme getuige, die niet tot het Ajax-kamp behoort en van wie de naam bekend is bij de redactie, had de belaagde supporter voor de klap van Berghuis een andere Ajax-speler, Brian Brobbey, voor ‘kankerzwarte’ uitgemaakt.

Berghuis werd na de klap meteen weggehouden door een beveiliger van Ajax. Het antwoord op diens vraag wat de belaagde supporter dan had gezegd was uit de mond van Berghuis niet goed verstaanbaar. De aanvaller, die tijdens de 3-1 nederlaag tegen zijn voormalige club zijn rentree maakte, rept nog wel over één of meerdere waarschuwingen. Ook is te horen dat hij de belaagde aanwezige ‘mafkees’ noemt.

Intern oplossen

Berghuis had bij aankomst in Amsterdam meteen een gesprek met trainer John Heitinga en directeuren Edwin van der Sar en Sven Mislintat. ,,Zij wilden ook zijn kant van het verhaal horen. De conclusie is dat zijn reactie verkeerd was en dat Ajax die afkeurt”, meldt de club. Ajax heeft hem onmiddellijk een boete opgelegd.

Ajax besloot het eredivisieseizoen zondag in Enschede met 3-1 nederlaag tegen FC Twente. Daardoor eindigde de kampioen van de voorbije jaren op de derde plek.

Volledig scherm Steven Berghuis deelt klap uit. © Pro Shots, screenshot

