Steven Berghuis: Ik probeer mentaal fris te blijven

,,Het gaat goed, ik ben gezond en volg het beleid van de overheid en het RIVM", zegt Berghuis in een videogesprek met Feyenoord TV. ,,Ik probeer wel een soort van schema in m'n leven te houden. Zo sta ik gewoon op tijd op. Ik heb thuis een kleine, die ruim een jaar oud is. Ze vraagt veel aandacht. Ik kan die kleine nu zien op tijden waarop ik dat voorheen niet kon, dan was ik niet thuis. Ik verveel me eigenlijk niet. Zo probeer ik alle facetten positief te benaderen.”



Feyenoord was de afgelopen maanden in de winning mood en klom onder trainer Dick Advocaat op naar de derde plek in de eredivisie. Met vijftien doelpunten en zeven assists had Berghuis een belangrijk aandeel in de opmars van zijn club. ,,We waren natuurlijk heel erg lekker bezig. Maar uiteindelijk heeft het niet zoveel zin om daaraan te denken", aldus de vleugelspits. ,,We moeten de situatie van nu nemen zoals het is. Ik vul m'n dagen zo goed mogelijk in en probeer mentaal fris te blijven. Ik blijf zo veel mogelijk binnen. Dat is best moeilijk, maar er zijn nu andere dingen belangrijk.”