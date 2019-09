Steven Berghuis: Rood had zeker gekund

Door Daniël Dwarswaard



Zijn onbezonnen tackle van achteren op de benen van AZ-speler Teun Koopmeiners was symbolisch voor de staat waarin Feyenoord zich op dit moment bevindt. Frustratie en onmacht vallen op. Eigenlijk had Steven Berghuis morgen tegen FC Twente geschorst op de tribune moeten zitten. Maar mét hem moet Feyenoord tegen de frisse promovendus FC Twente erger voorkomen. De Kuip snakt naar een overwinning.



Zie je nog wel houvast?

Steven Berghuis: ,,Ik geloof echt nog in de kracht van deze selectie als iedereen fit is. We hebben veel pech met blessures. Tegen AZ waren Jørgensen, Fer en Karsdorp er niet bij. Je ziet dat we dat niet kunnen opvangen. We werden weggespeeld door AZ. Dat is een pijnlijke en harde conclusie, maar zo is het wel. AZ heeft het beter voor elkaar. Dat voelt slecht, maar we moeten het snel omdraaien.’’