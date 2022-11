Steven Bergwijn haalt hard uit na afgang Ajax: ‘Geen flauw idee wat we aan het doen waren’

Steven Bergwijn had bij ESPN ‘geen woorden’ voor de afgang van Ajax. ,,Als je ziet hoe we de tweede helft beginnen, verbaast het me niets. We hebben de hele tweede helft achter Emmen aangelopen. Ik heb geen flauw idee wat we aan het doen waren. Dit kan niet. Dit was schandalig. De tweede helft was zó slecht, iedereen ging ineens andere dingen doen. Ik heb er geen woorden voor.”



Het kunstgras vond Bergwijn geen excuus. ,,We weten al lang dat we vanavond met kunstgras te maken hebben. Het is gewoon bullshit. Het is de zoveelste keer dat dit gebeurt.” Wanhopen deed Bergwijn niet. ,,We hebben nu het WK, daarna moeten we met een frisse mindset terugkomen. Maar ik ben nu wel blij dat ik even naar Oranje kan. Ik ga sowieso met een goed gevoel naar Qatar, maar dit hier vanavond... Ik heb er geen woorden voor.”