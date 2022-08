Stevige concurrentie voor Ajax: ook Tottenham Hotspur heeft Hakim Ziyech op de korrel

Bronnen vanuit Engeland verzekeren dat Tottenham Hotspur inmiddels de pijlen ook op de 29-jarige Ziyech heeft gericht en dat de club deze week een verhuizing binnen Londen wil bespreken. Manager Antonio Conte wil nog een aanvaller - bij voorkeur met ervaring - aan zijn selectie toevoegen. Daarvoor was eerder Nicolo Zaniolo van AS Roma in beeld, maar de Italiaanse international is door trainer José Mourinho overtuigd om in Rome te blijven.

Ziyech mag en wil vertrekken bij Chelsea, waar hij weinig perspectief heeft op een basisplek. De sierlijke linkspoot sprak de voorbije dagen met Ajax, dat voorsorteert op een eventueel vertrek van aanvaller Antony naar Manchester United voor een recordsom. In dat geval zien trainer Alfred Schreuder, die eerder met Ziyech in Enschede en Amsterdam werkte, en de clubleiding de voormalige sterspeler het liefst terugkeren.

Een groot deel van de achterban van Ajax hoopt vurig op een hereniging met de assistkoning en publiekslieveling van weleer. Daarvoor moet Antony wel eerst verkocht worden. De clubleiding van Ajax houdt nog steeds rekening met een verhoogd bod van United voor de Braziliaanse smaakmaker. De landskampioen wees eerder een voorstel van tachtig miljoen euro af, maar de verwachting is dat Ajax, ondanks de wens van het technisch hart om Antony te behouden, overstag zal gaan als United met een nieuw bod de magische grens van honderd miljoen nadert of doorbreekt.

Kansen op speeltijd groter bij Ajax

Waar Ajax financieel alle zeilen moet bijzetten om Ziyech te kunnen huren van Chelsea, lijkt dat voor Tottenham geen probleem. Wel zijn de kansen op speeltijd veel groter bij de club waarmee hij in 2019 de dubbel pakte en een paar tellen van de Champions League-finale verwijderd was. Bij Spurs, de club die in die halve finale en bij de verkoop van Steven Bergwijn aan Ajax lange tijd dwars lag, ligt een vacante plek in de aanval niet meteen voor de hand. Conte is met Harry Kane, Heung-min Son en Dejan Kulusevski sterk aan het Premier League-seizoen begonnen.

Voor Ziyech gloort weer een rentree in de nationale ploeg van Marokko. Vahid Halilhodzic, de bondscoach met wie de aanvaller niet door één deur kon, werd eerder deze maand ontslagen. De Marokkaanse bond ziet Ziyech dolgraag weer aansluiten voor het WK. De speler lijkt ook daarom gebaat bij speeltijd in de komende maanden. Die garantie heeft hij minder bij Spurs, al is de club uit Noord-Londen tot het eindtoernooi in Qatar in vier competities, waaronder de Champions League, actief.

Ziyech maakte in 2020 voor dik veertig miljoen de overstap naar Chelsea. De oud-speler van FC Twente en Heerenveen was daarvoor bij Ajax in vier seizoenen goed voor 38 goals en 51 assists in de eredivisie. Bij Chelsea moest de Drontenaar de afgelopen twee jaar vooral genoegen nemen met invalbeurten. In de Premier League was hij zes keer trefzeker en fungeerde hij even vaak als aangever. Zijn mooiste goal, een krul in de bovenhoek van twintig meter, maakte hij tegen Tottenham.

Bij die club kan Ziyech, die eerder deze zomer nog werd begeerd door AC Milan, zijn Engelse droom nu dus overeind houden. Chelsea heeft de virtuoos niet meer nodig. De club met wie Ziyech in zijn eerste jaar de Champions League-titel veroverde, wil zich in de laatste week van de transferperiode nog versterken met aanvallers Pierre-Emerick Aubameyang van Barcelona en Anthony Gordon van Everton.