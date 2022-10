Stevige knokpartij ontsiert zege Ajax op Liverpool in Youth League, arbiter houdt het bij gele kaarten

LIVE Champions League | Over en uit voor Ajax, Liverpool scoort direct na rust twee keer

Ajax kan overwintering in de Champions League vergeten en moet na het WK verder in de Europa League. De ploeg van Alfred Schreuder had met twee goals verschil moeten winnen van Liverpool om nog kans te houden, maar de Engelse topclub sloeg kort voor en kort na rust liefst drie keer toe nadat Ajax nog goed was begonnen. Volg alle ontwikkelingen hier in ons liveblog.

22:22