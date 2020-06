Stil blijven, het hoort niet bij deze generatie

Door Sjoerd Mossou



In het tiendelige heldenepos The Last Dance op Netflix zit ook – subtiel – een harde noot verstopt. Michael Jordan, de beste basketballer aller tijden, nam tijdens zijn sportcarrière vrijwel nooit een politiek of maatschappelijk standpunt in.



Het is hem in Amerika vaak verweten. Toen de donkere democraat Harvey Gantt nadrukkelijk om zijn steun vroeg in de race om het senatorschap in Jordans thuisstaat North Carolina, gaf de wereldster in 1990 niet thuis. ,,Republicans buy sneakers too’’, zou Jordan hebben gezegd, een quote die berucht en beroemd zou worden.



Deze sportman was géén Muhammad Ali, luidde de conclusie, eerder een cynische marketingmachine zonder enig verantwoordelijkheidsgevoel. Het meest controversiële was destijds : Gantt verloor de tweestrijd uiteindelijk van Jesse Helms, een republikein waar toen al decennialang een zweem van racisme omheen hing.