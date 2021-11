Strafschoppen voor Ajax, PSV of Feyenoord? Ho maar! ‘Het pietluttige is er vanaf’

Is Ofir Marciano een notoire blunderaar of niet? ‘Beste keeper in 30 jaar bij Hibernian’

Tegen FC Twente staat Ofir Marciano opnieuw onder de Feyenoord-lat als vervanger van Justin Bijlow. De Israëliër stuntelt vooralsnog in de spaarzame minuten die hij krijgt bij de Rotterdammers. Heeft Feyenoord een notoire blunderaar in huis gehaald of zijn dit incidenten?

26 november