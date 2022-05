Stress in de staart met Bart Vriends (Sparta): ‘De mineurstemming trek ik thuis vrolijk door’

Onder in de eredivisie is de spanning om te snijden. Liefst vijf clubs vechten nog om handhaving. Totdat de beslissingen zijn gevallen, peilt deze site daarom dagelijks de hoogte van de staartstress in de kelder. Vandaag met Bart Vriends (30), vice-aanvoerder van nummer 17 Sparta.

Hoe gaat het, Bart?

,,Lekker!’’

Het gelijkspel tegen AZ heeft jullie blijkbaar goed gedaan.

,,Zonder meer. Het liefst hadden we natuurlijk drie punten gepakt, maar ook dit was een welkome opsteker. En dat gevoel proefde je bij alle gasten in de kleedkamer. Zo van: heerlijk, we zijn er nog, er is weer van alles mogelijk. Dat moeten we doortrekken naar de wedstrijd tegen FC Groningen (vanavond, red.).’’

Is dat het zogenoemde Maurice Steijn-effect?

,,Weet je, ik vind het altijd wat ongepast om het over dit soort termen te hebben, beetje respectloos naar de voorgaande trainer ook. Die heeft het hier gewoon goed gedaan. Feit is dat er na een trainerswissel altijd iets verandert. Nuances vooral, in het geval van Sparta. De sfeer, de toon, de tactiek die net wat anders is. Dat heeft iets verfrissends. Al zijn we er natuurlijk nog lang niet.’’

Fortuna-aanvaller Zian Flemming vertelde eerder deze week dat zijn vriendin hem nog weleens chagrijnig in bed treft, wanneer hij RKC bijvoorbeeld heeft zien winnen van FC Groningen. Jij en je vriendin hebben nog geen relatietherapie nodig?

,,Herkenbaar wat hij zegt. Je wil zo’n wedstrijd niet kijken, maar intussen zit je wel continu in de gaten te houden hoeveel het staat. Ook al heb je er geen reet aan. En als je op Teletekst dan 3-0 voor RKC ziet staan, ontsnapt inderdaad weleens een diepe zucht uit je mond. Maar nee, het is niet zo dat mijn vriendin dan een boze of bezorgde Bart naast haar heeft zitten. Ik ben juist heel hoopvol en optimistisch over de kansen van Sparta.’’

Als anchorman van de Cor Potcast, hobbygitarist, vrijetijdsschilder, documentairemaker en bijna-Slimste Mens heb je ook voldoende afleiding.

,,Dat is bewust. Ik ben, naast zelf voetballen, ook gewoon nieuwsgierig naar andere dingen. Neem die documentaire voor ESPN, waarin ik met oud-ploeggenoten van Go Ahead Eagles terugblik op de periode die we beleefden onder Erik ten Hag. Hartstikke leuk om te doen. Leerzaam ook.’’

En in welke band zien we je na je voetballoopbaan als gitarist opduiken?

,,Hoho, het zou minachting van iedere muziekliefhebber zijn om mezelf als gitarist te bestempelen. Ik ben van het kaliber ‘klinkt best aardig’. De wat zwaarmoedige nummers hebben mijn voorkeur. Daarom speel ik vooral nummers van Bob Dylan.’’

Dat sluit dan mooi aan op het seizoen van Sparta tot dusver.

,,Precies, de mineurstemming trek ik thuis vrolijk door.’’

