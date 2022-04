Stress in de staart met Bart Vriends (Sparta): ‘Onderaan staan heeft één voordeel’

Hoe ga jij in het dagelijks leven om met het gegeven dat Sparta nu helemaal onderaan staat? ,,Hoop sterft als laatste, wordt weleens gezegd, toch? Zo sta ik er ook een beetje in. Het is niet zo dat ik als een gebroken man door het leven ga. Wel betrap ik me erop dat ik, vaker dan me lief is, op Livescore zit te kijken wanneer onze concurrenten aan het spelen zijn. In die zin ben je er eigenlijk voortdurend mee bezig. Daar komt bij dat spelers, zeker de wat oudere gasten, ook de verantwoordelijkheid voelen richting de andere medewerkers op de club. Je weet dat degraderen grote gevolgen kan hebben.”

Hoe realistisch is het dat Sparta nog in de eredivisie blijft?

,,We staan er slecht voor. Wat dat betreft zijn we heus wel realistisch. Anderzijds kan alles over twee duels weer helemaal anders zijn, mochten we die winnen. Hoe je het ook wendt of keert: feit is dat we handhaving nog volledig in eigen hand hebben. Het is dus geen ijdele hoop dat we in de eredivisie blijven. Het is realistische hoop.”