Stress in de staart met Bram van Polen (PEC Zwolle): ‘Laat ik maar stoppen met dat gereken’

Onderin de eredivisie is de spanning om te snijden. Liefst vijf clubs vechten nog om handhaving. Totdat de beslissingen zijn gevallen, peilt deze site daarom dagelijks de hoogte van de staartstress in de kelder. Vandaag met Bram van Polen (36), aanvoerder van nummer zestien PEC Zwolle.

Bram, vorige week gaf je aan dat je de hele tijd zit te rekenen en te rekenen. Hoe is dat nu?

,,Daar is nog niets aan veranderd. Ik reken me suf. Zo van: als Fortuna Sittard nou verliest van FC Twente. En wij zouden winnen van FC Utrecht. In dat geval zouden we naar plek vijftien stijgen. Maar ja, áls hè? Misschien dat ik er gewoon ook maar mee moet stoppen ook, dat gereken, wanneer ik ergens voor een rood stoplicht sta of mijn tanden aan het poetsen ben. Je valt tenslotte van de ene verbazing in de andere.”

Zian Flemming van Fortuna Sittard vertelde gisteren dat hij de tv spontaan uitzette toen hij FC Groningen tureluurs getikt zag worden door jullie concurrent RKC.

,,Nou, ik zal je zeggen: ik had precies hetzelfde. Waarom staat FC Groningen daar zo te kutten, vroeg ik me af. Waarom speelt die Dankerlui die bal gewoon niet wat harder terug op zijn keeper? Waarom duikt Van Hintum onder twee ballen door? Pff, om moedeloos van te worden is het. Want RKC zijn we kwijt nu natuurlijk.”

Eén troost: je tafelgenoot bij Studio Voetbal, Rafael van der Vaart, verkondigde zondag dat hij PEC wel in de eredivisie ziet blijven.

,,Ja, ik hoorde het. En ik geloof ook daadwerkelijk dat wij van de onderste clubs het leukste voetbal spelen. Niet elke ploeg durft, zoals wij, te voetballen tegen Ajax in de Arena. Maar of dat uiteindelijk de doorslag gaat geven? Ik hoop het, denk het ook wel. Alleen: momenten zijn bepalend. Tegen FC Utrecht zullen we op die momenten het verschil moeten maken.”

Over Van der Vaart gesproken: jullie waren kort collega’s toen hij twee weken bij PEC trainde. Kun je later toch aan je kleinkinderen vertellen!

,,Raf is een galbak, maar wel een leuke galbak. Man, wat hebben we gelachen tijdens ons gezamenlijke trainingskamp bij PEC. Wijntje hier, bitterballetje daar, klaverjassen tot in de nacht; hij had voor mij jaren in Zwolle mogen blijven.”

Geldt dat ook voor jullie trainer, Dick Schreuder, die volgens de geluiden mogelijk zijn broer Alfred volgt naar Ajax?

,,We willen ten koste van alles dat hij blijft. En dat gebeurt ook, denk ik. Als we erin blijven, zal ook hem dat een enorme boost geven.”

Moet je wel winnen van FC Utrecht zaterdag.

,,Precies. Laten we ons daar maar op focussen. Aan dat rekenen heb je toch niks.”

