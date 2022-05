Stress in de staart met Michiel Kramer (RKC): ‘Er loopt weer een weddenschapje, moet ik wel scoren’

Onderin de eredivisie is de spanning om te snijden. Liefst vijf clubs vechten nog om handhaving. Totdat de beslissingen zijn gevallen, peilt deze site daarom dagelijks de staartstress in de kelder. Vandaag met Michiel Kramer (33), spits van de ‘veilige’ nummer 14 RKC.

Michiel, van harte met de handhaving.

,,Dankjewel. Of eh, nou... We hebben nog één overwinning nodig, hè.”

Het kan niet meer mis, met vijf punten voorsprong op de onderste drie ploegen.

,,Ik snap wel dat de buitenwereld dat denkt. En ja, we hebben zondag een heel grote stap gezet met onze overwinning op FC Groningen. Maar laten we tegen Cambuur (morgen, red.) voor de zekerheid nog maar even winnen. Dan kunnen we écht een feestje vieren. Al hebben we na die zege op Groningen ook wel een klein bacootje gedronken, zo eerlijk moet ik dan ook weer zijn.”

De spelers van Groningen hadden dat voor de wedstrijd al gedaan, leek het.

,,Nou, het lag vooral aan ons dat we zo makkelijk wonnen. De thuiswedstrijd ervoor, tegen PEC Zwolle, hadden we onszelf tekortgedaan (0-2 verlies, red.). Vandaar dat we tegen Groningen zoiets hadden van: ten koste van alles houden we de punten in Waalwijk. Dat is uitgekomen.’’

Je staat in de voetballerij bekend als flamboyant. Onlangs perste je er nog een Samuel Umtiti-dansje uit. Kunnen de mensen tegen Cambuur nog iets geks van je verwachten, mocht je RKC met een doelpunt definitief aan handhaving helpen?

,,Nou, ik kan je vertellen dat er inderdaad een weddenschapje loopt, mocht ik een beslissend doelpunt maken tegen Cambuur. Mijn ploeggenoten Juriën Gaari en Lennerd Daneels weten er meer van.”

Vertel.

,,Nee, dat ga ik niet doen. De mensen moeten maar lekker gaan kijken. Dan zien ze het vanzelf. Moet ik wel scoren uiteraard...’’

Over dat scoren gesproken: met tien competitiedoelpunten tot dusver heb je je vast in de kijker gespeeld bij andere clubs. Hou je er komende zomer mee op in Waalwijk?

,,Nee, absoluut niet. Ik heb het vertrouwen gekregen hier. En dat vertrouwen wil ik ze ook komend seizoen terugbetalen. Ik blijf bij RKC.”

De speciale shirts die jullie droegen tegen FC Groningen worden geveild voor een goed doel. Wat doet een Michiel Kramertje nou?

,,Volgens mijn vrouw is er al meer dan 500 euro op mijn shirt geboden. Maar hoe meer, des te beter. Komt allemaal ten goede aan mensen die het wat minder getroffen hebben.’’

Tot slot: in deze rubriek bellen we bepalende spelers van de ploegen die tegen degradatie vechten. Reken jij nog op een belletje komende week?

,,Dat hangt ervan af. Als jullie tegen die tijd ook een rubriek hebben over ploegen die nog voor Europees voetbal strijden, dan houd ik me aanbevolen.’’

