Strijd om play-offs: Heracles-Feyenoord, Fortuna-Vitesse, Sparta-FC Utrecht

Oranje Leeuwinnen Mark Parsons (34) moet na Spelen opvolger Sarina Wiegman worden

11 mei De Engelsman Mark Parsons, die ook de Amerikaanse nationaliteit heeft, moet na de Olympische Spelen de opvolger van Sarina Wiegman worden als bondscoach van de Oranje Leeuwinnen. Parsons (34 jaar) heeft geen ervaring als bondscoach, maar is wel succesvol als coach van vrouwenteams in de Verenigde Staten. Hij is nu coach van Portland Thorns.