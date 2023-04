Stroef lopend AZ in Europa op zoek naar beetje glans in het seizoen: ‘Anderlecht een immens grote club’

Sydney van Hooijdonk, toekomstig spits van een topclub? ‘Daar kun je geen puddingwed­strij­den spelen’

Heerenveen-spits Sydney van Hooijdonk (23) strijdt na zijn twee doelpunten tegen FC Volendam mee om de topscorerstitel in de eredivisie. Hebben we hier te maken met de toekomstig spits van Ajax of Feyenoord? Voormalig goaltjesdief Gerald Sibon legt hem langs de meetlat.