Stroef PSV loopt pas in laatste kwartier weg bij Excelsior en vergroot druk op Ajax

Prettig voor PSV was dat AZ ook nog in eigen huis van Sparta verloor, waardoor het scenario van een vierde plek in de eredivisie steeds verder naar de achtergrond verdwijnt. Niet dat de Eindhovenaren groots speelden, want PSV kwam na de snelle goal van Luuk de Jong amper tot kansen en wist Excelsior een uur lang amper vast te zetten, zoals dat op basis van de stand op de ranglijst verwacht zou mogen worden. De Rotterdammers hadden zelfs een kans om te scoren, maar Kenzo Goudmijn schoot in goede positie over het doel van Walter Benitez.

Volledig scherm Luuk de Jong na zijn vroege openingsgoal voor PSV tegen Excelsior. © ANP

PSV speelde lang een van meest matige thuiswedstrijden van het seizoen, maar daar kwam in de slotfase verandering in en Excelsior brak na de 2-0 als een visstick die een half uur in een draaiende magnetron heeft gelegen.

Dit seizoen verloren de Eindhovenaren in het Philips Stadion alleen van AZ en speelde PSV gelijk tegen Sparta, maar Excelsior ging met niets naar huis. PSV had tegen de degradatiekandidaat graag nog overtuigender aan het doelsaldo willen werken, maar was te slordig om een nog grotere serie kansen te creëren. Excelsior hield de boel in een 5-4-1-opstelling tot driekwart wedstrijd dicht en gaf lang weinig weg.

Na een uur speeltijd kreeg PSV als gezegd meer mogelijkheden om de score een beter aanzien te geven. Xavi Simons liet dé kans op 2-0 liggen, door op een paar meter van het doel van Stijn van Gassel over te schieten. Daarvoor had Joey Veerman ook al de kans om PSV eerder in veilige haven te brengen. Uiteindelijk scoorden Simons, Silva en ‘Guti’ dus alsnog.

Volledig scherm Xavi Simons kopt de 2-0 voor PSV binnen. © Pro Shots / Toin Damen

Waar Excelsior voor rust nog gevaarlijk werd, gebeurde dat in de tweede helft amper nog. De ploeg van Marinus Dijkhuizen hoopte via een toevalsmoment nog een puntje mee te nemen, maar dat ogenblik brak nooit aan. PSV was content met de punten, omdat dus werd geprofiteerd van het puntenverlies van AZ en de druk nu weer bij Ajax ligt.

