Strootman vond het niet best: We missen veel vertrouwen

,,Ons voetbal was niet goed, dat is duidelijk'', erkende Strootman. ,,We missen veel vertrouwen, maar we moeten zo'n wedstrijd zo goed mogelijk invullen. Op het einde maken we het ons zelf nog even moeilijk. Dan lijden we te makkelijk balverlies. Dat was onnodig. Het was niet mooi om naar te kijken maar we hebben wel punten voor de ranglijst van de FIFA gepakt. Er waren ook veel afzeggingen. Dat was jammer.''