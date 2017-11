Strootman ziet langer doorgaan met Advocaat wel zitten

Mocht de KNVB in de zoektocht naar een bondscoach voor advies aankloppen bij Kevin Strootman, dan zal de reserveaanvoerder van Oranje zich positief uitlaten over Dick Advocaat.

,,Wij hebben het in de WK-kwalificatiereeks weggegeven in Bulgarije, daar was Advocaat niet bij. Hij heeft alleen bij Frankrijk verloren en verder geen verkeerde resultaten neergezet. Ik denk dat de KNVB dus een goede keuze heeft gemaakt'', zei Strootman.

De middenvelder van AS Roma wilde het niet met zoveel woorden zeggen, maar wat hem betreft gaat Advocaat door als bondscoach. ,,Hij heeft het goed gedaan. Wij hebben het daarvoor al weggegeven. Maar goed, het is nu iets tussen Advocaat en de KNVB. Als ze om mijn mening vragen, wat ik overigens niet denk, dan zeg ik daar iets over. Maar de keuze is aan de KNVB en zo hoort het ook.''

Voor Oranje staan twee oefeninterlands zonder waarde op het programma, tegen Schotland en Roemenië die zich evenmin hebben geplaatst voor het WK. ,,We hebben er zelf voor gezorgd dat we het WK missen, dus we moeten de consequenties dragen en deze wedstrijden spelen. We moeten ons land zo goed mogelijk vertegenwoordigen en zorgen voor goede resultaten voor onszelf, voor de FIFA-ranking en voor het Nederlandse publiek.''

Koeman

Georginio Wijnaldum ziet Ronald Koeman wel zitten. ,,Als Dick Advocaat weggaat, dan zou Koeman wel een goede vervanger zijn. Hij is een goede trainer'', aldus de Liverpool-middenvelder tegen FOX Sports.