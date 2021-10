Stuntploeg NEC blijft verrassen en stijgt naar subtop in lege Goffert

Meijer: ‘Het was surrealistisch’

De spelers van NEC vierden de overwinning op FC Groningen (3-0) met de supporters die achter de hekken in de open hoeken van het lege Goffert-stadion stonden. ,,We hebben ze bedankt voor hun steun”, zei trainer Rogier Meijer tegen de NOS. ,,Het was een beetje spookachtig zonder publiek. We hoorden ze wel op de achtergrond, dat beetje ondersteuning helpt natuurlijk altijd.” Supporters verzorgden van buiten het stadion alsnog een fraaie sfeer. ,,Het was een beetje surrealistisch”, zei Meijer. ,,Wij speelden in een leeg stadion en daar buiten waren de fans bezig.’’