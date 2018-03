Subliem AZ speelt tweede bekerfinale op rij

Door Nik Kok

Vorig seizoen verloor de ploeg in die finale nog van Vitesse maar als de ploeg in die eindstrijd de vorm van vanavond aan de dag legt, kan het zich verheugen op een vrolijker einde.

Zo makkelijk als vanavond tegen FC Twente had AZ het dit seizoen in eigen huis nog nauwelijks gehad. De voormalige AZ-trainer Gertjan Verbeek kan nog best een aardig elftal opstellen elke week, maar dat de spelers met zo weinig zelfvertrouwen speelden was schrijnend. Elke ambitie werd bij de minste of geringste tegenspoed in de kiem wordt gesmoord. Warmde de ploeg zich midden in de degradatiestrijd nog wekenlang op aan de hoop op een bekerfinale, dat het die eindstrijd niet zou halen in het waterkoude stadion was al heel snel duidelijk.

Volledig scherm . Vreugde na de 2-0 van Wout Weghorst © ANP Pro Shots AZ combineerde voornamelijk op rechts aardig met de Noor Jonas Svensson, één van de drie spelers, die korte, boven lange mouwen prefereerde. Als toonbeeld van ongekende onverzettelijkheid. Aan die kant bleven de aanvallen komen die Twente moest zien te pareren met de verdedigingsmuur die Verbeek toch maar weer had opgetrokken.

Gegokt had hij met sterspeler Oussama Assaidi, die pas net weer fit genoeg was bevonden. Bewaar je hem dan voor de competitie of stel je hem op in de beker om de finale te kunnen halen, als een soort lichtpunt in de doffe ellende die het seizoen is geworden? Verbeek zette hem vandaag in maar wisselde hem in de 67ste minuut toen de wedstrijd toch al niet meer gewonnen kon worden.

Wout Weghorst besliste de wedstrijd een halfuur voor tijd al met een rake kopbal na een voorzet van Oussama Idrissi. Dit keer vanaf links. Diezelfde Idrissi rondde even later een fraaie aanval af. De 4-0 was ook voor hem.

