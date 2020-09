Succesvol Polen hoopt zonder ‘Lewa’ op Milik én ervaren rotten

Spelen zonder publiek geen unicum voor Oranje: ‘Focus moet nu uit de spelers zelf komen’

2 september Geen Kleintje Pils. Geen mannen in wortelpak. Als het Nederlands Elftal het vrijdag en maandag opneemt tegen respectievelijk Polen en Italië, zijn de tribunes van de Johan Cruijff Arena leeg. Hoe is dat, een interland spelen zonder dat er ook maar één toeschouwer aanwezig is? ,,Naargeestig”, weet ervaringsdeskundige Hans van Breukelen.