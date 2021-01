Supersub Reza redt punt voor PEC Zwolle tegen Heracles

Opmerke­lijk plaatje: toch nog supporters in het stadion van PSV?

25 januari Het was een vertederend plaatje van ANP-fotograaf Olaf Kraak, afgelopen zaterdagavond in het Philips Stadion in Eindhoven. In coronatijd zijn de tribunes in de Nederlandse voetbaltempels tijdens wedstrijden bijna uitgestorven. Honderdduizenden fans smachten naar een bezoekje aan hun favoriete club, maar moeten voor de televisie alle verrichtingen volgen.